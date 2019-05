Autocisterna carica di Gpl in panne, vigili del fuoco al lavoro per ore

Il guasto a un semiasse di una autocisterna in autostrada ha richiesto un lungo intervento dei vigili del fuoco venerdì, al lavoro nell’area di servizio di Gruaro est, lungo l’autostrada A28 Portogruaro-Conegliano, da mezzogiorno.

La bonifica

Lunghe e delicate le operazioni dei pompieri per il travaso di autocisterna di Gpl. Sul posto il personale del distaccamento di Portogruaro e il nucleo Nbcr di Mestre. Nell'area di servizio è stata fatta arrivare un’altra autocisterna per procedere al trasferimento del gas e alla bonifica del serbatoio. Le operazioni di soccorso erano ancora in corso verso le 19.