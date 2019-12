Guasto alla rete idrica, molti noalesi senz'acqua

C'è chi è rimasto completamente senz'acqua, chi con solo un rivolo. I tecnici Veritas sono al lavoro in via dei Novale a Noale per sistemare un guasto ad una tubatura che ha causato diversi disagi ai residenti. Già dalle prime ore della mattina, a causa della rottura, si sono registrati degli allagamenti all'altezza della pizzeria Ai Bastioni. Il ripristino completo del servizio dovrebbe terminare attorno alle 13.