Ritardi fino a 15 minuti, ma anche treni cancellati. Disagi nella mattinata di martedì per i pendolari in partenza da e diretti alla stazione di Venezia Santa Lucia, per un guasto temporaneo ai sistemi di circolazione che ha accidentato il normale svolgimento delle corse.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Venezia usa la nostra Partner App gratuita !