Un anno di successi per la Guggenheim: 427 mila visite. "Crediamo nella partecipazione"

Il 2017 è stato "un anno fantastico" per la Collezione, una delle più amate a Venezia. E il 2018 si preannuncia altrettanto ricco di soddisfazioni: "Abbiamo in vista un importante programma di mostre ed eventi - è stato annunciato martedì, in occasione della presentazione delle attività di membership del museo - Peggy era generosa con la sua collezione, per lei era importante aprire la collezione al grande pubblico. Così facciamo anche noi". E poi corsi di storia dell'arte (il primo dedicato alla Biennale) e programmi per le famiglie (sul tema magia e surrealismo). "Crediamo nella partecipazione e nell'inclusione - hanno concluso le Karole Vail e Martina Pizzul, direttrice e responsabile attività - Contiamo su un pubblico proveniente sia dal nostro territorio che su visitatori internazionali"