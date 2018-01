Un angolo di Messico al Lido: ecco La Cantinita, specialità hamburger e tacos

Un nuovo locale che punta tutto sull'amore per l'America Latina, l'originalità dei piatti e la genuinità degli ingredienti. La trattoria bar "Trento" del Lido di Venezia, in via Sandro Gallo, cambia volto e diventa "La Cantinita", ristorante di specialità messicane. Il primo del genere sull'isola veneziana. A prenderne le redini sono Filippo e Alberto Capitanio, figli degli attuali proprietari: "Abbiamo rinnovato completamente il locale - racconta Filippo - che è gestito dai nostri genitori Stefano e Donatella dal 1986. Loro hanno sempre cucinato piatti veneziani di pesce e cicchetti". Tra due settimane, però, cambia tutto.

Dall'amore alla cucina

"Il posto è stato completamente rinnovato - spiega Filippo - A pranzo i miei genitori continueranno a cucinare i soliti piatti, mentre la sera il locale sarà dedicato ad hamburgeria gourmet (con carne a km 0 e pane fatto in casa) e cucina autentica messicana". Ma da dove arriva questa passione? Tutto merito della moglie, Adriana, messicana doc: "Siamo sposati da 7 anni - racconta - è lei l'esperta di quella cucina tradizionale. Io invece da tre anni mi sono specializzato in hamburgeria. Proporremo piatti poveri e non, la maggior parte del menù è introvabile in tutto il Veneto. In più il locale sarà anche pizzeria e cocktail bar, con una sala dedicata in cui si potranno vedere le partite di calcio e ascoltare musica dal vivo". Tutto pronto, allora. Riapertura lunedì 15 gennaio, festa di inaugurazione più avanti: venerdì 26 gennaio alle 18.