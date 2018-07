Sorpreso con lo stupefacente, in casa oltre 160 grammi di cocaina: pusher in manette

La collaborazione tra carabinieri e polizia locale a Jesolo continua a dare i propri frutti. Il servizio interforze, nella notte tra giovedì e venerdì, ha permesso di mettere le manette ai polsi a G.V., pusher di origini calabresi di 29 anni, disoccupato e pregiudicato, ospite nella cittadina balneare a casa di un parente.

Cocaina e hashish

L'uomo era stato visto aggirarsi in prossimità di piazza Mazzini con fare sospetto, nelle vicinanze di un noto locale. Immediato è scattato quindi il controllo da parte dei militari dell'Arma di pattuglia in quel momento, che hanno avuto la conferma al proprio presentimento. Il 29enne, a seguito di perquisizione, è stato infatti trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina, pronte per essere spacciate. I controlli dei carabinieri sono poi proseguiti nel domicilio del pusher, in via Aleardi, con il supporto dell'unità cinofila della polizia locale "Chaos". I "cani poliziotto" hanno subito fiutato, nel giardino dell'abitazione, una confezione di plastica sigillata, nascosta tra alcune piante: all'interno oltre 100 grammi di cocaina pura. Altre dosi sono state rinvenute poi nei locali della casa, per un totale di oltre 160 grammi.

Sequestrati cellulari e contanti

Gli uomini in divisa hanno quindi posto sotto sequestro lo stupefacente, oltre a due telefoni cellulari e circa 3mila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita di spaccio sul litorale. Compito dei militari dell'Arma sarà quello di ricostruire la rete di spaccio del 29enne, dichiarato in arresto, fotosegnalato e su disposizione del pm di turno condotto alla casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia.