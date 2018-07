Mezzo etto di hashish in casa a Jesolo, arrestato

Un controllo per strada da parte dei carabinieri in borghese a Jesolo, poi la perquisizione a casa. Tutto è iniziato mercoledì mattina in via Marcelliana, a due passi da piazza Milano, dove una pattuglia ha fermato C.N., 24enne del posto, operaio, a bordo della propria auto. Il suo atteggiamento irrequieto ha convinto i militari ad approfondire le verifiche, sia all'interno della macchina che nel domicilio del ragazzo.

Spaccio

Lì, nascosti in un cassetto, sono stati trovati un panetto da 50 grammi di hashish e un paio di dosi di marijuana, oltre a alcuni semini e prodotti per la coltivazione della cannabis. Ulteriori conferme all'attività di spaccio del giovane sono emerse dall'analisi di chiamate e messaggi nel suo cellulare. Il pusher è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito, quindi dichiarato in arresto e posto ai domiciliari.