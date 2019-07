Home Venice, no a bottiglie di vetro e commercio itinerante

Stop al commercio itinerante in tutte le zone pubbliche o aperte al pubblico nel raggio di 2 chilometri dalla perimetrazione esterna del parco San Giuliano. Si tratta dell'ordinanza firmata questa mattina dal comandante della polizia locale Marco Agostini, e valevole nel corso dell'Home Venice Festival in programma nel weekend. Le prescrizioni partiranno dalle 7 di venerdì e saranno in vigore fino alle 6 di lunedì 15 luglio.

No alle bottiglie di vetro

Non solo lo stop al commercio itinerante. Nello stesso lasso di tempo, infatti, sarà vietata la vendita di bottiglie di vetro, tanto nel parco quanto nei due esercizi esterni all'area verde, oltre all'obbligo di somministrazione di cibo e bevande in stoviglie monouso.