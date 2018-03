Il San Clemente Palace inaugura la stagione: nel resort extralusso anche un bacaro

Dopo la pausa invernale il San Clemente Palace Kempinski Venice riapre le porte, pronto ad accogliere gli ospiti nel resort 5 stelle lusso situato su un’isola privata della laguna. A dirigerlo c'è Silvio Iacovino, nuovo general manager approdato alla fine della stagione 2017, carico di idee per il soggiorno degli ospiti ma anche per i veneziani curiosi di scoprire le proposte culinarie dell’isola. La novità è l’apertura di un bacaro veneziano:dalle 18 gli ospiti avranno modo di partecipare al rituale dell’aperitivo, gustando assaggi e piatti di salumi e formaggi locali, cicheti e focacce, oltre a sorprese dolci e salate servite a passaggio durante la serata. Previste inoltre serate a tema con musica dal vivo e intrattenimenti.

L'esperienza culinaria

Energie fresche anche grazie al nuovo executive chef, Giorgio Schifferegger, il cui contributo andrà al ristorante gourmet Acquerello e a tutta l'offerta culinaria del resort, a partire dalla colazione Kempinski. Nella preparazione delle pietanze, lo chef riproduce i colori e le emozioni del tramonto, della laguna, delle montagne, dei pescatori, dei palazzi e i campanili di Venezia. Novità anche al ristorante informale La Dolce, tra il verde del parco e la piscina del resort, con esperienze come il live barbecue, piatti a base di carne e pesce preparati alla griglia con cottura a vista. E poi eventi ed intrattenimento serale. “Sono felice di essere tornato a Venezia - racconta lo chef - Le mie proposte culinarie stupiscono gli ospiti attraverso la tradizione tipica veneta, in onore delle mie origini, e la ricercatezza gourmet, acquisita nella mia esperienza. I nostri ingredienti provengono principalmente da piccoli produttori veneti: ad esempio molte delle nostre verdure sono appositamente coltivate per noi nelle isole limitrofe della laguna veneziana".

Wellness e parco

Per il wellness e la cura del corpo, il resort offre Spa con sauna, bagno turco, sale per massaggi e trattamenti di bellezza, e un’ampia sala fitness. Senza dimenticare il parco di 7 ettari in cui gli ospiti possono praticare jogging, organizzare una lezione di yoga, rinfrescarsi nella piscina all’aperto, giocare nel campo pratica di golf o nel campo da tennis.