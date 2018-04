"I clienti ParkCloud scelgono il parcheggio Marcopolo come migliore parcheggio in Italia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Il parcheggio MarcoPolo è stato premiato con il titolo di “Miglior Parcheggio 2017/2018” da ParkCloud, leader europeo di servizi di prenotazione parcheggio online, in seguito alle votazioni ricevute da parte dei suoi clienti in ambito internazionale. Per la seconda edizione dell’annuale “ParkCloud Parking Award”, ParkCloud ha chiesto ai suoi clienti di esprimere il proprio giudizio e votare per il miglior parcheggio scegliendo tra i parcheggi presenti in Italia, Francia, Germania, Polonia, Belgio, Olanda e nel Regno Unito. Dopo essersi aggiudicato il primo posto nel 2016/2017, e in seguito ad un’agguerrita competizione, MarcoPolo ha confermato il primo posto nel podio, seguito da Green Parking Malpensa e Aeropark Verona Scoperto. Il parcheggio MarcoPolo è un parcheggio strategico per tutti coloro che devono partire dall’aeroporto di Venezia, per lavoro o semplicemente per vacanza; Il parcheggio è aperto h24, sicuro e sorvegliato e offre ai suoi clienti un servizio navetta incluso nel prezzo disponibile per l’aeroporto, il porto e le stazioni. Giammaria Gentile, proprietario del parcheggio MarcoPolo dice: “Vincere questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio, ancor più in considerazione del fatto che si tratta di una riconferma da parte dei nostri sostenitori dopo aver vinto questo prestigioso award già lo scorso anno, alla sua prima edizione. Ci si sente consapevoli che la direzione presa è quella giusta ma non appagati, semmai questo premio rappresenta un ulteriore incentivo ad alzare sempre di più l’asticella.” E continua: “Credo all’attenzione ai particolari, un'attenzione scrupolosa, io la definirei “ alberghiera", volta a garantire un’accoglienza speciale che possa far sentire ogni cliente importante e a casa. Molti imprenditori si avvicinano a questa attività per semplice business; quello che invece mi muove è una passione che è rimasta immutata sin da quando ho iniziato a fare questo lavoro, undici anni orsono ad appena 16 anni grazie all’aiuto del mio babbo. Ecco perchè ogni anno destiniamo una buona parte dei proventi al miglioramento della struttura e del servizio. ParkCloud rappresenta per me un ottimo partner commerciale e quello che più riconosco a ParkCloud è la capacità di espandere continuamente la loro rete commerciale, definendo sempre nuove collaborazioni con importanti vettori e realtà turistiche. Quello che però davvero apprezzo di più del loro concept è l’assistenza e la disponibilità che mi hanno sempre garantito; posso dire senz’altro che Parkcloud è il leader nel mercato dell’intermediazione di parcheggi.” MarcoPolo e ParkCloud, partner sin dal 2012, offrono ai clienti la possibilità di prenotare un posto auto nei pressi dell’aeroporto, prima del proprio viaggio.

