Primo giorno del 2018 nell'acqua gelida: auguri di buon anno degli ibernisti al Lido

Non hanno voluto mancare all'appuntamento, nonostante la giornata non proprio favorevole a un tuffo di massa: la mattina del primo gennaio al Lido di Venezia si è svolto il classico bagno gelido degli ibernisti, che salutano così il nuovo anno. Inizia in questo modo anche il 2018, con i gli impavidi nuotatori puntuali alle 11.15 davanti al Blue Moon: una ventina in costume nelle acque del mare, mentre tanti spettatori dalla spiaggia hanno assistito alla scena bardati con giubbotti e berretti invernali, decisamente più adeguati alle rigide temperature di questi giorni. È la 38. edizione degli auguri di Capodanno con il Gruppo amatoriale Ibernisti: con loro anche l'associazione Nucleo Protezione civile Lido Venezia, in collaborazione con la Municipalità di Lido Pellestrina.

Animazione e specialità enogastronomiche

Il bagno degli ibernisti è accompagnato da iniziative di animazione per i bambini, musica e specialità culinarie di Capodanno servite calde in riva al mare (immancabile il musetto con lenticchie): una festa per tutti gli abitanti, grandi e piccoli, che non hanno voluto mancare a uno degli eventi più singolari in laguna.