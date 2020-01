Identificato un corpo trovato nel Piave: è Mattia Bon, scomparso l'estate scorsa a Sappada

È di Mattia Bon, 45enne di Spinea, il corpo trovato il 30 novembre scorso nella golena sul Piave, in via Romanziol a Noventa. Lo aveva avvistato un cacciatore di passaggio, dopodiché erano intervenuti i carabinieri. La salma non era più riconoscibile e ci è voluto un mese e mezzo per identificarla, operazione riuscita grazie all'analisi dei vestiti e della conformazione del corpo, all'incrocio delle denunce di scomparsa e al riscontro biologico svolto sul dna. Ora non ci sono più dubbi.

Morto nel Piave

Bon era scomparso l'11 settembre 2019. Si trovava in una casa di villeggiatura a Sappada (Udine) ed era uscito per un'escusione, dirigendosi al rifugio “F.lli De Gasperi” di Prato Carnico. I familiari, non avendo più sue notizie, avevano lanciato l'allarme. A seguito delle ricerche, vennero trovati elementi che avevano fatto supporre che l'uomo volesse proseguire verso il passo dell’Arco e il passo Siera. In qualche modo, invece, era finito in acqua e il suo corpo è stato trascinato dalla corrente per molti chilometri. La consulenza tecnica ha stabilito che Bon è morto per annegamento. La salma è stata affidata ai familiari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.