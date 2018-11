Guidò il Rugby San Donà per undici stagioni: addio a Iginio Fracasso

Negli anni Ottanta era stato presidente del club: il Rugby San Donà piange la scomparsa di Iginio Fracasso, mancato nei giorni scorsi. «Una persona di straordinarie qualità, che ha saputo distinguersi nel nostro ambiente per i suoi gesti e la sua umanità, facendosi interprete dei valori genuini del nostro sport - lo ricordano dalla società -. Iginio spiazzò tutti con la sua semplicità e dedizione ed è stato un grande onore averlo come presidente».



L’incontro con il Rugby San Donà risale al 1975, quando il Emilio Filipputti, direttore amministrativo della ditta Officine Fracasso e simpatizzante del rugby, convinse i fratelli Oreste e Iginio Fracasso a sponsorizzare la società in vista dell’ampliamento della serie A prevista per la stagione successiva. Ignaro, quindi, a che cosa stesse andando incontro e estraneo allo sport del rugby, Iginio si lanciò insieme al fratello in quest’avventura che l’ha portato, qualche anno più tardi, a guidare la società per 11 lunghe stagioni, dal 1978 al 1989. I funerali si terranno martedì 6 novembre alle 15 nella chiesa di Fiesso D’Artico.