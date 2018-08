Barca fuori controllo a Chioggia, i passeggeri si tuffano in acqua per evitare il peggio

L'imbarcazione è ingovernabile, loro si tuffano in acqua per evitare il peggio. Disavventura per due persone nel primo pomeriggio di lunedì alla bocca di Porto di Chioggia: quando hanno capito di non riuscire più a governare il natante, i due malcapitati hanno deciso di abbandonarlo. Hanno trovato poi un aiuto "esterno" in altre imbarcazioni, che li hanno fatti salire a bordo e condotti fino a riva. Una volta messi in salvo i passeggeri, è stata la volta della barca, agganciata e trainata.

Allarme subito rientrato

Chi ha assistito alla scena ha fatto scattare l'allerta alla capitaneria di porto e ai vigili di fuoco, sta di fatto che l'intervento dei soccorsi è stato totalmente vano, dal momento che l'allarme - sempre che ci sia stato - è subito rientrato.