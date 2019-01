Non versa le imposte di soggiorno per 5 anni: danno al comune da 120mila euro

Non versava da almeno cinque anni l'imposta di soggiorno, per un danno al Comune quantificabile in 120mila euro. Il protagonista della vicenda, un albergatore veneziano, è stato denunciato dal nucleo di polizia tributaria della polizia locale di Venezia e dal 1° nucleo operativo del comando provinciale della guardia di finanza. Per lui sono scattate anche tutte le sanzioni del caso per la violazione dell'articolo 6 del Regolamento dell'imposta di soggiorno.

Controlli polizia locale - guardia di finanza

L’attività di controllo rientra nella collaborazione in atto tra Municipale e guardia di finanza lagunare nel contrasto alle forme di abusivismo ed evasione nel settore ricettivo alberghiero. Numerosi i controlli effettuati nel corso del 2018, che proseguiranno anche quest'anno.