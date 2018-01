"Al via nuova era di turismo, che permetterà di rimetterci in moto con umiltà" VIDEO

Inaugurato l'Anno del Turismo Europa-Cina, alla presenza, tra gli altri, della commissaria europea per il mercato interno, industria, imprenditorialità e pmi Elżbieta Bieńkowska e delle massime autorità cittadine. Al via, quindi, una nuova era di turismo, che coinvolgerà centinaia di milioni di turisti.

"Andremo in Cina per costruire quelle che sono le nuove catene economiche - ha spiegato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro - Da noi ci sarà ricerca scientifica e design, e probabilmente in Cina pezzi di manifattura. Ci stiamo rimettendo in moto, l'importante è farlo con umiltà, portando quanto di bello riusciamo a creare in Italia".