Inaugurato L’Orto di Marco a Noale: "Era il sogno della vita, racconta la mia storia"

Nuova attività aperta in piazza XX Settembre, mercoledì. Il giovane titolare, Marco Caregnato: "Questo punto vendita racconta la mia personalità e il mio modo di essere, e cerca di trasmetterlo alle persone. Desideravo mettermi in gioco e provare a farcela con le mie forze. Proverò a tenere prodotti a chilometro zero. Oltre alla frutta e alla verdura ci sono marmellate, formaggi e salumi del posto".