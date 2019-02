Anno accademico Ca' Foscari, all'università veneziana iscrizioni in continua crescita | VD

È stato il rettore Michele Bugliesi ad aprire la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico di Ca' Foscari, stamattina, subito dopo l’esibizione del Coro dell'ateneo. I temi affrontati: bilancio dell’anno appena trascorso e progetti per il 2019, oltre ad un messaggio diretto al legislatore sul futuro dell’università: «La valutazione del sistema universitario deve rimanere riferita a soli parametri di qualità, indipendente da questioni relative a eventuali obiettivi di redistribuzione delle risorse. Deve, soprattutto, essere affidata a un’agenzia terza, completamente indipendente dal decisore politico, e affidata al giudizio dei pari, unici soggetti in grado di esprimere pareri competenti e affidabili». Il rettore ha quindi auspicato una più efficace programmazione: «Noi ci troviamo ad amministrare un sistema in cui dal momento in cui viene presa una decisione al momento in cui quella decisione viene eseguita passa un tempo inaccettabilmente lungo».

Studenti

Le immatricolazioni del nuovo anno accademico hanno confermato l’andamento di crescita ormai consolidato. Ca’ Foscari oggi ha oltre 22.000 studenti. Rispetto ai 6.543 nuovi iscritti del 2016, negli ultimi due anni si sono immatricolati rispettivamente 7119 e 7235 nuovi studenti, con un incremento del 9.56% nel triennio. Un terzo sono studenti di laurea magistrale, dei quali il 39% proviene da fuori regione. Nel 2018 si è confermata la crescita degli studenti internazionali, con l’immatricolazione di 371 studenti con diploma straniero, pari a un incremento del 20% rispetto allo scorso anno e del 100% rispetto al 2016. A questi si sommano gli studenti in mobilità in ingresso per un totale di più di 950 studenti internazionali presenti in Ateneo.