Anno giudiziario: cala la durata dei processi, bene le assunzioni. Boom assistenza migranti

Procedimenti velocizzati e nuove assunzioni, finalmente nei tribunali veneziani arrivano le buone notizie. Anche se le criticità non mancano. È quanto evidenziato nel corso della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, tenutasi sabato mattina a palazzo Grimani, sede della Corte d'Appello di Venezia. "Per i procedimenti definiti con sentenza la durata media nel penale si è ridotta dai 1359 giorni del precedente anno giudiziario a 1201 giorni - ha riferito la presidente della Corte d’Appelo di Venezia, Ines Maria Luisa Marini - Mentre nel civile è diminuita da 1335 giorni a 1163". Dati riferiti all'anno giudiziario 2016-2017 rispetto al precedente. "Nei tribunali del distretto – ha proseguito – per i procedimenti definiti con sentenza, la durata media è diminuita da 636 giorni a 571 giorni nel dibattimento collegiale; da 412 giorni a 403 nel dibattimento monocratico e da 331 giorni a 328 nell’ufficio Gip-Gup. Nel settore civile – ha concluso - la durata media è diminuita da 1069 giorni a 981 giorni".

Appelli e prescrizioni

Resta la questione degli appelli presentati dai migranti a cui viene respinta la domanda di asilo: il numero delle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è più che raddoppiato, dai 2086 del 2015 a 4779 del 2016 e a circa 7000 nel 2017. Problema che però dovrebbe essere superato nei prossimi mesi. "L'eliminazione dell'appello sull'immigrazione - ha ricordato Marini - comporterà una riduzione del 54% delle vertenze aperte in quella sede". "Il patteggiamento in appello contribuirà a velocizzare della giustizia - ha aggiunto - a condizione che sia reso appetibile rispetto alla prescrizione". Quest'ultima continua a presentare dati preoccupanti: "Massima attenzione al problema della prescrizione: lo scorso anno ha riguardato il 45% dei processi. Significa la distruzione del lavoro e dei costi per gestire il processo. Una sconfitta per la giustizia perché crea un diffuso senso di impunità".

Cittadella e nuovo personale

Ricordato, inoltre, il piano di completamento della Cittadella della Giustizia in piazzale Roma, che in un triennio vedrà accorpate le varie sedi dei tribunali veneziani. Cosimo Maria Ferri, sottosegretario del ministero della Giusitizia, ha detto: "Ringrazio il sindaco di Venezia perché il Comune ha deciso di puntare sul rinnovo del secondo lotto della cittadella. Un'opera da 21 milioni di euro (17 mlioni dal bando periferie e 4 del ministero)". Commenti positivi per il nuovo personale amministrativo: "Abbiamo stipulato un accordo con la Regione per aiutare gli uffici giudiziari. In questo distretto sono arrivati 73 assistenti giudiziari, abbiamo bandito un concorso per 800 posti e sono arrivate 300mila domande. Si sono presentate 74mila persone e grazie a interventi normativi arriveremo ad assumerne 2.400 persone. L'intenzione è di scorrere questa graduatoria a esaurimento. Questo sarà un anno in cui bandiremo 2 concorsi in magistratura invece che 1: un segnale per coprire i posti vuoti d'organico della magistratura". Altri investimenti riguardano il processo civile telematico, che è entrato in vigore di recente.

"Semplificare le leggi"

Per Paolo Maria Chersevani, presidente dell'Ordine deagli avvocati di Venezia, c'è bisogno di "metter mano alla parte della Costituzione che prevede l’organizzazione politica dello Stato e a quella che stabilisce le modalità di legiferare". "Se vogliamo una giustizia degna di questo nome - ha detto - dobbiamo non solo pretendere che vengano fornite le risorse per dare ai cittadini una giustizia veloce, ma altresì che si intervenga con decisione in quei processi legislativi farraginosi e confusionari che rendono difficile svolgere adeguatamente i compiti che ci vengono affidati. Servono leggi chiare, snelle, al passo con i tempi, in grado di anticiparli e non di subirli e non provvedimenti inseriti nei più vari agglomerati legislativi. Ci auguriamo che il 2018, con l’avvento nel distretto di nuovi magistrati e nuovo personale amministrativo, pur sempre insufficiente, le cose siano destinate a migliorare".