Nuova vita per il "Center Casa" a Santa Maria di Sala: boccioli, sorrisi e code alla cassa | VD

Coda alle casse e sorrisi all'uscita: "Siamo contenti, ce n'era proprio bisogno. Certi articoli non sapevamo più dove trovarli". Inizia la primavera e inaugura la nuova vita del Center Casa, il punto vendita ospitato nel centro commerciale "Prisma" di Caselle di Santa Maria di Sala che mercoledì ha riaperto dopo il devastante incendio del luglio scorso. Per ora hanno riaccolto i clienti Meggetto Calzature e, appunto, il Center Casa, con la catena Trony che sta vivendo un momento di crisi e potrebbe non essere più della partita.

Sconti e boccioli

L'afflusso è stato molto sostenuto, nell'ordine di centinaia di persone l'ora, anche per lo sconto del 20% su tutti gli articoli al Center Casa: "L'hanno rinnovato bene - dichiara una signora - anche se è pieno di gente e quindi ci si riesce a godere poco la cosa. L'impressione è stata positiba, ci mancava proprio". Alle signore un bocciolo di rosa come omaggio: "L'aspettavamo da tempo il Center Casa, almeno da Natale - sottolinea all'uscita una giovane donna - è uno store conveniente e comodo. Non ce ne sono molti così in zona".

"Articoli che non troviamo in giro"

All'interno area ferramenta, giocattoli, arredo per esterni e soprattutto tutto cià che serve per la casa: "E' un piccolo centro ma tiene molte cose che qui in giro non si trovano", dichiara un'altra cliente. Mentre un'anziana, alla domanda se ha fatto acquisti, sorride: "Finché si può compriamo!", dichiara soddisfatta. Un viavai che è continuato per tutta la mattina, dimostrando come l'attesa del territorio (come sottolineato nei giorni scorsi anche dal sindaco di Santa Maria di Sala, Nicola Fragomeni) era molta.