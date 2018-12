Difficile investire meglio: Cavarzere spende un milione e inaugura la scuola del futuro

Ore 10: taglio del nastro alla scuola primaria Dante Alighieri di Cavarzere, che riapre i battenti dopo l'investimento di circa un milione di euro per il rifacimento del riscaldamento, a pavimento, delle luci, a led, della qualità dell'aria, con filtri appositi, e con la posa di pannelli fotovoltaici per l'energia e solari per il riscaldamento dell'acqua, con degli accumulatori per riscaldare anche la vicina palestra e le altre strutture. «Un edificio all'avanguardia, degna della salute e del benessere dei piccoli, e un investimento per il presente e il futuro di tutti noi», ha commentato il sindaco Henri Tommasi.

Costi e sicurezza

Circa un milione, di cui 400 mila euro dal Cipe (comitato interministeriale per la programmazione economica) e la quota rimanente dal Comune, e senza mutuo. «Una struttura sicura, che ha dietro uno studio tecnologico che consente di verificare qualsivoglia anomalia direttamente dall'ufficio di manutenzione del Comune. Ringrazio le ditte, i progettisti, gli ingegneri, l'intero ufficio Lavori Pubblici del Comune - ha detto il sindaco -. Anche per l'organizzazione dell'evento e per la benedizione ricevuta dal parroco, don Achille. È volontà di questa amministrazione - conclude il primo cittadino - e ho già inviato richiesta all'ente competente, di attivare a Cavarzere una ulteriore scuola superiore, su spazi concessi dal Comune, in quanto l'istruzione è indispensabile e alla base della comunità di oggi e di domani».