Abitazione di pescatori in fiamme tra Torcello e Altino, nessun ferito

Sono terminate nelle prime ore del giorno di Santo Stefano le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco dell'incendio divampato nell’abitazione utilizzata dai pescatori e cacciatori in valle Perini, nella laguna tra l’isola di Torcello e Altino. L’allarme era scattato alle 18 del giorno di Natale. Difficoltà per i vigili del fuoco a causa della bassa marea per arrivare sul luogo, raggiungibile solo con le imbarcazioni a fondo piatto. I pompieri sono riusciti a spegnere il rogo che ha gravemente danneggiato la costruzione, oltre a bruciare tutto il materiale depositato all’interno. In corso mercoledì mattina un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri per cercare di stabilire le cause.