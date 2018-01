Prende fuoco un'abitazione a Scorzè: completamente distrutto il piano terra

Dalle ore 10.30 circa di domenica, i vigili del fuoco sono stati impegnati per un incendio abitazione in via Baden Powel a Scorze: nessuna persona è rimasta ferita.

INTERVENTI

Le squadre intervenute da Mestre con 4 mezzi tra cui l’autoscala e 11 operatori sono riusciti a circoscrivere l’incendio, evitando l’estensione del rogo al piano superiore della viletta, comunque danneggiata dal fumo. Piano terra gravemente lesionato dalle fiamme e dal calore con compromissione di parte della struttura. Le cause dell’incendio al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, potrebbero essere state innescate dal malfunzionamento di una stufa. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione non agibile hanno richiesto molte ore.