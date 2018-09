Allevamento di visoni, capannone in fiamme nella notte: stabile sequestrato

È la seconda volta che nell'azienda si verificano degli incendi in circostanze poco chiare. Qualche tempo fa ad andare a fuoco era stato un furgone, mentre nella tarda serata di mercoledì ad andare in fiamme è stato un capannone adibito a ricovero attrezzi, adiacente agli animali da pelliccia. Ad essere preso di mira ancora per l'ennesima volta è stato l'allevamento di visoni di via Tosatti a Scorzè, già salito agli onori della cronaca in passato per il tentativo di alcuni animalisti di aprire le gabbie e liberare gli animali.

Soccorsi sul posto

Sul posto, dopo l'allarme, sono giunti i vigili del fuoco, cui è spettato il compito di mettere in sicurezza l'area e sanare completamente le fiamme. Per i rilievi del caso, sono intervenuti anche i carabinieri di Scorzè, che hanno posto sotto sequestro lo stabile e avviato le indagini. Nella mattinata di giovedì, invece, si sono portati in loco gli specialisti del Nia (Nuclo anti incendi) dei pompieri, per valutare le cause - ancora al vaglio - che avrebbero fatto scatenare il rogo.