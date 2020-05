Incendio in appartamento, un residente portato in salvo

Un incendio è divampato all'alba di oggi all'interno di un appartamento all'ultimo piano di un edificio in via Postumia, alla Gazzera. È rimasto ustionato uno dei residenti, una persona non vedente: i vicini sono riusciti a portarlo fuori e a chiamare il 118, affidandolo alle cure dei sanitari intervenuti con l'ambulanza che lo hanno trasportato in ospedale. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco, al lavoro per spegnere le fiamme con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 14 operatori più il capo servizio. Erano circa le 6 della mattina.

Tutti gli inquilini avevano già evacuato il condominio, costituito da tre piani. I pompieri, dotati di autoprotettori, sono entrati nell’appartamento spegnendo l’incendio ed evitando la propagazione del rogo all’intero all’alloggio e al fabbricato. Le fiamme hanno distrutto il vano cucina, causando gravi danni anche al resto dell’appartamento. Presenti anche i tecnici di Italgas e la polizia, mentre le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore e mezza e i residenti hanno potuto fare rientro in casa.