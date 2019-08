In fiamme un appartamento andato completamente distrutto

Un appartamento completamente distrutto, uno danneggiato, uno stabile evacuato. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 3.40, in via Aleardi a Mestre, per un incendio divampato in una abitazione di un condominio di 10 alloggi: nessuna persona è rimasta ferita.

L'intervento

Il proprietario insieme a tre ospiti sono stati svegliati dal fumo e dal crepitio delle fiamme provenienti da una stanza della casa. I vigili del fuoco, arrivarti con due autopompe un'autobotte un'auto scala e 16 operatori coordinati dal funzionario di turno e dal capo servizio, hanno fatto evacuare l'intero stabile e hanno iniziato a spegnere le fiamme. L'appartamento interessato dalla rogo è andato completamente distrutto, danni a quello sottostante. Le cause dell'incendio al momento non sono state chiarite e sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto un'ambulanza del Suem 118 e personale della polizia di stato. Alle 7 del mattino le operazioni risultavano ancora in atto.