Impressionante incendio nell'area di servizio: camion in fiamme, distributore a rischio | VD

Un grosso incendio è divampato giovedì sera verso le 21.30 in corrispondenza dell'area di servizio autostradale di Gruaro, in direzione di Pordenone. A un certo punto, per cause al vaglio dei vigili del fuoco, un camion è stato "fagocitato" dalle fiamme mentre si trovava vicino all'area rifornimento. Il rogo è stato fin da subito molto violento, con il rischio che potesse allargarsi anche al distributore.

Sul posto diverse squadre

Per questo motivo, con urgenza, sono intervenute almeno 6 squadre dei pompieri: da San Vito, Portogruaro, Pordenone, Mestre e San Donà. Serviva scongiurare il rischio di esplosioni o di altri incendi. Le operazioni di messa in sicurezza si prospettano molto lunghe sull'A28, con tanto di apporto di un carro schiuma. Una nube nera di proporzioni enormi si è stagliata in cielo, visibile da diversi chilometri.

L'impressionante incendio | VIDEO