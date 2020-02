Incendio all'asciugatrice, anziano messo in salvo con la bombola d'aria

Vigili del fuoco a Musile di Piave verso ora di pranzo oggi, sabato 29 febbraio, per un incendio a una asciugatrice. I pompieri arrivati da San Donà sono intervenuti in via Trieste e hanno evacuato un anziano facendogli indossare un cappuccio a sovrappressione, collegato alla bombola d’aria dell’operatore, e portandolo giù per le scale invase dal fumo, mentre gli altri condomini erano già venuti fuori.

Gli altri operatori hanno intanto spento le fiamme, che hanno coinvolto l’elettrodomestico bruciando anche altre masserie depositate nelle vicinanze. Danni al solaio per la frantumazione del laterizio a causa del calore. Danni da fumo a tutto il seminterrato e il vano scale. Gli operatori hanno provveduto alla bonifica del posto e all’areazione dei locali. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza della palazzina sono terminate dopo circa due ore.