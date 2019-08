Auto e camion in fiamme all'esterno della Monolite Racing: forse doloso

I veicoli sono andati completamente distrutti dalle fiamme. Incendio nella tarda serata di lunedì, attorno alle 23, all'esterno della Monolite Racing di Noventa di Piave. A prendere fuoco sono stati un'auto di proprietà del titolare del team e un camion di un'azienda partner straniera. Nessuna persona è rimasta ferita a seguito del rogo.

Quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Romanziol hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Il sospetto è che si tratti di un atto doloso, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di San Donà per accertare quanto successo.