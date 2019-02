Auto vanno a fuoco in strada, accertamenti dei vigili del fuoco

Un incendio ha coinvolto alcune auto sabato sera verso le 23.30 a Caorle. Le auto in fiamme sono state viste da un passante in via dei Tribuni, che ha subito allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale compagnia. Il rogo è partito da un cassonetto dei rifiuti condominiale. Sono in corso anche domenica mattina gli accertamenti dei vigili del fuoco per stabilire le cause dell'accaduto. Potrebbe essersi trattato di cenere gettata incautamente nel contenitore.