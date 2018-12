Fermo al semaforo, la macchina va a fuoco

Un'automobile a fuoco nel centro di Dolo, in via Mazzini. Il conducente, che era fermo al semaforo, è stato avvertito da qualcuno delle scintille che stavano fuoriuscendo dalla macchina ed è subito balzato fuori dall'abitacolo. Pochi istanti più tardi il veicolo è andato in fiamme, cosa che ha creato una certa preoccupazione tra i passanti. Il tutto verso le 16.30 di giovedì. Sono stati quindi fatti intervenire i vigili del fuoco, che hanno estinto velocemente il rogo e messo l'area in sicurezza. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale.