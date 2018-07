Auto dell'ex assessore a fuoco nella notte: veicolo posto sotto sequestro a Chioggia

L'incendio è divampato all'altezza di uno degli pneumatici anteriori e per questo motivo si ritiene possa essere doloso. Preoccupazione nella notte tra giovedì e venerdì a Chioggia, quando una Ford Fiesta vecchio modello è stata data alle fiamme verso le 3. Il rogo ha contraddistinto soprattutto la zona anteriore del veicolo, apparso in parte distrutto.

Indagini in corso

L'auto, il cui proprietario è Lucio Gianni, ex assessore provinciale, si trovava sulla pubblica viain corrispondenza di un'area vicina a un condominio di via Baldin. Sul posto sono intervenuti i pompieri, che si sono assicurati non ci fossero eventuali ulteriori focolai "nascosti" e i carabinieri, per far luce sulla vicenda. La Ford Fiesta è stata posta sotto sequestro dal magistrato di turno per permettere eventuali accertamenti.