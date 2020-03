Auto si incendia, capanno in fiamme

Un incendio è scoppiato giovedì all'ora di pranzo in via Colombara a Moniego di Noale. Sono stati in molti a notare una colonna di fumo nero alzarsi intorno alle 13.30.

Colpa di un'auto andata in fiamme. Il veicolo era parcheggiato all'interno del ricovero attrezzi di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a contenere il rogo prima che si estendesse anche alla casa. I danni sono ingenti, anche se limitati al capanno e a ciò che era custodito all'interno. Non risultano feriti. Sono in corso gli accertamenti per comprendere l'origine dell'incendio.