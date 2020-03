Auto in fiamme nel parcheggio della casa di riposo

Auto in fiamme nella notte a Marghera. È successo attorno alla mezzanotte e mezza di lunedì nel parcheggio della casa di riposo di via dei Pioppi. Al momento non è ancora chiaro se si possa trattare o meno di un atto doloso, sono in corso in questo senso gli accertamenti del caso. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia di stato.