Due auto in fiamme nella notte: indagini in corso di forze dell'ordine e vigili del fuoco

All'improvviso, nel pieno della notte, due auto parcheggiate vicine vanno a fuoco e vengono distrutte dalle fiamme. Indagini in corso attorno a un rogo sulle cui cause ancora non è stata fatta piena luce: l'allarme è scattato verso le 2.40 della notte tra mercoledì e giovadì in via Pozzi a San Michele al Tagliamento.

Sopralluogo giovedì mattina

Sul posto si è portata una squadra del distaccamento dei pompieri di Portogruaro, che ha lavorato per spegnere le fiamme. E' stato chiesto l'intervento anche delle forze dell'ordine, per identificare i proprietari e per raccogliere l'eventuale loro testimonianza. A quanto pare i veicoli si trovavano sotto un portico: giovedì mattina è previsto un ulteriore sopralluogo del Nucleo investigativo dei vigili del fuoco per raccogliere ulteriori elementi per far luce sulla vicenda.