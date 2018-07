Improvviso incendio distrugge due automobili a Jesolo: "Matrice dolosa"

Le fiamme sono divampate improvvise e hanno rischiato di allargarsi anche all'abitazione attigua. Preoccupazione nella notte tra venerdì e sabato a Jesolo, in via Mascagni. Poco dopo l'1.30 una squadra del distaccamento locale dei vigili del fuoco è intervenuta nel vialetto di una casa per "aggredire" il rogo scaturito da un'auto in sosta. In pochi istanti anche il veicolo parcheggiato a fianco è stato interessato dall'incendio.

Indagini in corso

Le due auto sono state danneggiate irrimediabilmente nonostante gli sforzi degli operatori del 115, che hanno concluso le operazioni solo verso le 4. In corso le indagini per stabilire le cause dell'accaduto: non si esclude che all'origine possa esserci una matrice dolosa. Anzi, è ritenuta la pista più probabile. Nel mirino sono finite una Mini Cooper e una Range Rover Discovery, apparse distrutte soprattutto nella parte anteriore. Della vicenda sono stati interessati anche carabinieri e polizia di Stato.