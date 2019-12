A fuoco un autobus della linea 9 a Marcon

Un autobus Actv della linea 9 è andato a fuoco oggi pomeriggio, mercoledì 5 dicembre, mentre percorreva il tragitto da Marcon verso Mestre. Quando è scattato l'allarme, alle 15.45, il mezzo pubblico era all'altezza di via Poianon, nella frazione di San Liberale: l'autista si è accorto del fumo che fuoriusciva e ha subito fermato l'autobus, facendo scendere i tre passeggeri che si trovavano a bordo. Nel frattempo ha allertato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco ma, quando i mezzi di soccorso sono arrivati sul posto, l'incendio era ormai divampato e le fiamme avevano avvolto completamente il veicolo.

Bus incendiato

I vigili del fuoco, arrivati in forze, hanno messo in sicurezza il mezzo e sono intervenuti sulle bombole di alimentazione del bus. I sensori di emergenza hanno funzionato correttamente, facendo fuoriuscire il metano ed evitando scoppi. Il veicolo, immatricolato nel 2006, era in regola con la manutenzione. Sarà necessario sottoporlo a diagnostica per comprendere con esattezza le cause dell'incendio. I passeggeri sono stati subito fatti salire a bordo di un altro bus che li ha portati a destinazione.