Bus in fiamme sulla bretella per l'aeroporto, svincolo chiuso tra la tangenziale e Tessera

Un autobus ha preso fuoco nel pomeriggio di giovedì mentre transitava nel tratto iniziale della bretella per l'aeroporto di Tessera, nei pressi del raccordo stradale tra la tangenziale di Mestre, la A27 e la bretella stessa. Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitati i mezzi dei vigili del fuoco.

Gli operatori hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere il mezzo in sicurezza. Verso le 18 le operazioni di spegnimento erano quasi concluse. Tutti in salvo i passeggeri: l’autista è infatti riuscito ad accostare prima che divampassero le fiamme, facendo scendere gli occupanti, rimasti ad attendere i soccorsi in corsia di emergenza. La ditta di trasporto, la Co.N.A.V. di Verona, ha mandato sul posto un autobus sostitutivo per accompagnare i passeggeri all’aeroporto, dov’era diretto il mezzo incendiato.

Le fiamme avrebbero interessato inizialmente solo la parte inferiore dell’autobus e sono state prontamente spente dagli operatori del 115.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Uscita chiusa verso l'aeroporto

Più complicata la situazione sul piano della viabilità: la strada è stata chiusa in direzione dell'aeroporto (il traffico in quel punto è rimasto bloccato a lungo), quindi per chi arrivava da Mestre e intendeva raggiungere il Marco Polo era stato consigliato di proseguire sulla tangenziale fino all'uscita successiva (Marcon). Presenti anche le pattuglie della polizia stradale, oltre al personale sanitario e agli ausiliari di Cav Spa, con 4 mezzi per le operazioni di supporto ai soccorsi e assistenza alla viabilità. E' stato chiesto l'apporto anche di un'officina mobile.