Auto completamente distrutta dalle fiamme a Stra

Quando sono arrivati sul posto, l'automobile era completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, poco dopo mezzogiorno, in via Alighieri a Stra per spegnere un incendio scaturito da una macchina in sosta: sono servite un'autopompa e un'autobotte da Padova per mettere in sicurezza l'area e sanare il rogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fiamme domate dai vigili del fuoco

I pompieri hanno dovuto utilizzare la schiuma per avere ragione delle fiamme, che avevano completamente distrutto l'auto, alimentata a gasolio. Non c'è ancora la certezza, ma pare che le cause siano da identificare in un problema dinatura elettrica del veicolo. Le operazioni di soccorso sono dirate circa un'ora e mezza.