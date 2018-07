Auto in fiamme in autostrada vicino al casello di Noventa: occupanti in salvo | FOTO

Preoccupazione domenica mattina in autostrada per un'auto che è stata completamente distrutta dalle fiamme poco prima del casello di San Donà di Piave, in direzione Venezia. Per fortuna non si segnalano feriti, dunque gli occupanti del veicolo hanno capito ciò che di lì a poco sarebbe accaduto e sono riusciti a lasciare l'abitacolo in tempo.

Intervento dei pompieri

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza, che sono riusciti a controllare le fiamme e a estinguere l'incendio: purtroppo l'auto era già stata completamente "mangiata" dal rogo". Sul posto per gestire la viabilità gli agenti della polstrada e gli ausiliari di Autovie Venete.