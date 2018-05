Furgone a fuoco in autostrada: intervengono i pompieri. Inevitabili disagi alla circolazione

Scende dalla cabina di guida appena in tempo, dopodiché quest'ultima viene distrutta dalle fiamme. Preoccupante incendio nel primo pomeriggio di lunedì sull'autostrada A4 Venezia-Trieste, nel momento in cui un furgone che trasportava legna e materiale edile è stato interessato da un incendio. Sul posto, poco dopo il casello di Quarto d'Altino in direzione Trieste, si sono portati più mezzi dei vigili del fuoco, compresa l'autobotte. I pompieri hanno spento le fiamme, che avrebbero coinvolto l'intera cabina di guida del mezzo pesante. Per fortuna il rogo sarebbe stato arginato velocemente, ma nonostante ciò i danni sarebbero piuttosto ingenti.