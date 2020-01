Principio d'incendio domato in un'azienda agricola di Caorle

Fumo e spavento, ma il principio di incendio è stato domato prima che si sviluppasse completamente. L'allarme è stato lanciato verso le 8.30 di stamattina a Ca' Corniani, nella sede della omonima azienda agricola, nel territorio di Caorle. I vigili del fuoco sono intervenuti da Portogruaro e in breve tempo hanno spento del tutto le fiamme, già parzialmente arginate dal personale dell’azienda con un estintore.

Il rogo è partito da uno degli uffici e l'edificio è rimasto parzialmente danneggiato, ma nessuna persona si è fatta male. Le cause sono in fase di accertamento. Le operazioni di messa in sicurezza dei locali sono terminate dopo circa due ore con la completa aerazione.