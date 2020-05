Capannone di un'azienda agricola in fiamme a Campagna Lupia

Un incendio si è sviluppato nella notte all'interno di un'azienda agricola del territorio di Campagna Lupia, "Alla Vaccheria", lungo via Primo Maggio. I vigili del fuoco sono stati chiamati intorno all'una e sono arrivati in forze con tre autopompe, due autobotti e venti operatori (coordinati dal capo servizio), iniziando subito le operazioni di spegnimento.

L’incendio ha interessato un capannone adibito a stoccaggio di rotoballe di circa 600 metri quadri, contenente oltre 3000 quintali di foraggio oltre ad attrezzature agricole. L'intervento dei pompieri ha impedito che le fiamme coinvolgessero la vicina stalla, in cui sono presenti 200 bovini.

Le operazioni sono proseguite per tutta la notte e oltre: il completo spegnimento e la bonifica del capannone proseguiranno per gran parte della giornata di oggi. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

