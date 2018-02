Imbarcazione a fuoco nella notte in zona Sant'Alvise, intervengono pompieri e polizia

Non il primo incendio di imbarcazione in città. Non il primo episodio su cui insistono le indagini delle forze dell'ordine, perché il sospetto è che il rogo per cui nella notte tra martedì e mercoledì i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in zona Sant'Alvise possa essere doloso, anche se non è possibile allo stato escludere alcuna ipotesi. Nemmeno quella del cortocircuito o di una causa accidentale.

Danni ingenti

Fatto sta che i danni al natante, pare un taxi acqueo, sarebbero ingenti. Nei mesi scorsi un incendio simile divampò alla Giudecca, quando andò a fuoco una moderna imbarcazione del corriere Dhl ad alimentazione anche elettrica. Sulle cause che hanno innescato le fiamme nella notte tra martedì e mercoledì sta lavorando la polizia di Stato.