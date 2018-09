Incendio a Conetta, «Fiamme partite da un fornello. Bruciati documenti e richieste di asilo» VD

Il fuoco si sarebbe propagato da un fornelletto, adoperato durante l'ora di pranzo dagli ospiti, nonostante ci sia il divieto di utilizzare stufette e altre apparecchiature elettriche all'interno della base. Sono circa 500 le persone presenti attualmente a Conetta. Uno dei tendoni è andato fuori uso, si tratta di una tensostruttura di plastica e tessuto, allestita a dormitorio, dove trovavano riparo circa 100 persone. Sono stati soccorsi e medicati sul posto alcuni intossicati che avevano inalato fumo, probabilmente nel tentativo di portare al riparo oggetti personali e borsoni, rimasti all'interno del tendone. Non si sono verificate situazioni di agitazione all'interno della base, qualche attimo di tensione generato dalla perdita di documenti o altri effetti coinvolti nelle fiamme. Al momento non sembra ci siano fatti oggettivi per pensare a un fatto di origine dolosa. Si è trattato con tutta probabilità di un rogo di origine accidentale. Indagini del comando dei carabinieri di Chioggia e dei vigili del fuoco.