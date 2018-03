A fuoco la cabina elettrica di una fonderia: pompieri al lavoro fino all'alba | FOTO

E' stata una notte di lavoro per i vigili del fuoco a Marcon. Nella notte tra domenica e lunedì, verso le 3, gli operatori del 115 sono infatti dovuti intervenire in via Mattei per un incendio che è divampato in corrispondenza della cabina elettrica di una fonderia. I pompieri, accorsi da Mestre, hanno arginato il rogo e hanno fatto intervenire i tecnici di Terna. Le operazioni sono durate piuttosto a lungo, soprattutto per mettere in sicurezza la cabina: i vigili del fuoco se ne sono andati solo all'alba.