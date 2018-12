Incendio divora 15 cabine di uno stabilimento balneare al Lido di Venezia

Quindici cabine in legno di uno stabilimento balneare al Lido di Venezia, il Paradise Beach, sono state divorate dalle fiamme questa notte. L'incendio si è scatenato poco dopo le 4 del mattino nella zona di via Klinger.

I vigili del fuoco, una volta allertati, hanno raggiunto lo stabilimento per spegnere le fiamme che hanno bruciato le strutture adibite al cambio d’abito e deposito materiale da spiaggia. Le cause dell’incendio, di cui non si esclude il dolo, sono al vaglio dei vigili del fuoco e della polizia, che una volta domato il rogo hanno eseguito un sopralluogo per individuarne l'origine. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa due ore.