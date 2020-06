Camion che trasporta metano va in fiamme, polizia evita una strage

Ha avvertito uno strano rumore provenire dalla parte anteriore del mezzo, come una vibrazione. Si è sporto e ha notato il fumo e delle fiamme. Ha cercato di spegnerle da solo, con due estintori che, però, ha esaurito in pochi minuti. Si sarebbe potuta verificare una strage lunedì mattina lungo l'autostrada, a Mirano, a causa di un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante che trasportava 11mila chili di metano. Una tragedia evitata grazie all'intervento di una pattuglia della polizia stradale, che proprio in quegli attimi stava transitando in zona e si è accorta di ciò che stava accadendo. Gli agenti, usando il loro estintore, sono riusciti a contenere le fiamme che, altrimenti, avrebbero avvolto l'intero camion.

Il mezzo, proveniente dalla Spagna, quando la polstrada è arrivata era parcheggiato in una piazzola di sosta. Gli agenti hanno subito compreso la gravità della situazione e, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, hanno contenuto l'incendio e gestito il traffico. Pochi minuti dopo, una squadra dei pompieri ha raggiunto la zona e ha definitivamente spento il rogo, rimettendo l'area in sicurezza.