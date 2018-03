Improvviso incendio fuori dall'autostrada: a fuoco un camion pieno di brioche a San Stino

Le brioche, se arriveranno a destinazione, saranno piuttosto bruciacchiate. Preoccupazione verso le 19 di giovedì nel piazzale immediatamente esterno all'autostrada A4 Venezia-Trieste per un incendio che ha coinvolto un autotreno carico di merendine confezionate a San Stino di Livenza. Il rogo è divampato appena fuori dal casello dell'arteria a pagamento, dove subito si sono formate code a causa dell'intervento dei vigili del fuoco, della polstrada e degli ausiliari di Autovie Venete, la società che gestisce il tratto di A4.

Intervento dei pompieri

Sul posto i pompieri del distaccamento di Portogruaro e di San Donà, che hanno messo in sicurezza il rimorchio, intaccato comunque dall'incendio, e hanno messo in sicurezza la zona. Il conducente ha avuto la prontezza d'animo di staccare la motrice, evitando guai ulteriori. Si tratta dell'ennesimo problema in una giornata nera per la Venezia-Trieste, dove nel giro di poche ore si sono tamponati 11 mezzi pesanti coinvolti in 3 diversi tamponamenti.