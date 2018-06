Alta colonna di fumo in cielo: camion in fiamme vicino all'Emisfero di Scorzè

La colonna di fumo è stata vista anche a una certa distanza e non ha potuto che preoccupare: camion frigo in fiamme poco dopo le 19 di mercoledì all'altezza del centro commerciale Emisfero, in località Crosarona. Secondo testimoni il mezzo pesante è stato quasi completamente avvolto dall'incendio mentre si trovava a lato strada, vicino ai parcheggi di uno dei punti di riferimento dello shopping della zona.

Intervento sul posto

Sul posto si sono portate due squadre del Comando di Mestre dei vigili del fuoco, tra cui un'autobotte. Gli operatori hanno subito preso in mano la situazione, sganciando la motrice (e salvandola) mentre il cassone, con all'interno prodotti alimentari, è stato danneggiato pesantemente. Ad assistere alla scena non solo i clienti della struttura, ma anche i numerosi automobilisti in transito. Dopo alcuni minuti il fumo si è dirafato e la situazione è tornata presto alla normalità.